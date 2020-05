Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit; Eberdingen: Brandlegung in Waldstück

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen/Enz: Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Auf etwa 35.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Sonntagabend gegen 23:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 1125 zwischen Kleinglattbach und der B 10 entstanden ist. Der 62-jährige Fahrer eines Ford-Mustang war in Richtung der B 10 unterwegs und kam im Kreisverkehrs an der Neuen Bahnhofstraße infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die Leitplanke, die durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen wurde. Der 62-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Eberdingen: Brandlegung in Waldstück

Vermutlich auf vorsätzliche Brandlegung ist der Brand in einem Waldstück nördlich von Eberdingen, zwischen einem dortigen Obsthof und dem Strudelbach zurückzuführen. Ein Zeuge meldete gegen 00:55 Uhr Feuer und Rauch in diesem Bereich und die Feuerwehr Eberdingen, die mit 24 Einsatzkräften ausrückte, fand auf einer Fläche von etwa 1.000 qm mehrere kleinere Brände vor. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. .07042 941-0, entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

