Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin und Radfahrer stoßen zusammen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag (18.03.2021) in der Tübinger Straße ereignet hat. Eine 61 Jahre alte Fußgängerin überquerte gegen 15.20 Uhr die Tübinger Straße, als sie mit einem Radfahrer kollidierte, der in Richtung Rotebühlplatz unterwegs war. Beide stürzten, die 61-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer kümmerte sich zunächst um die Frau, stieg dann jedoch auf das Fahrrad und fuhr in Richtung Österreichischer Platz weiter. Der Fahrradfahrer soll etwa 190 bis 195 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Außerdem hatte er seine Haare blondiert. Er trug eine große, schwarze Sonnenbrille, an der Nase hatte er ein Piercing. Bekleidet war er mit schwarzen Schuhen, einer neonfarbenen Leggings sowie einer kurzen Hose darüber. Zusätzlich hatte er einen Fahrradhelm und darunter ein Fahrrad-Cap getragen. Das Fahrrad war blau mit Akzenten in Chrom. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell