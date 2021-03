Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Großeinsatz wegen Demonstrationen in der Innenstadt

Stuttgart-Mitte (ots)

Aufgrund verschiedener angemeldeter Versammlungen im Stadtgebiet gibt es am Samstag (20.03.2021) einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt. Passanten und andere Verkehrsteilnehmer müssen rund um den Cityring, aber auch im Gerichtsviertel und am Marienplatz, mit Behinderungen rechnen. Die angemeldeten Demonstrationen, die sich u.a. mit den Themen Solidarität, Rassismus sowie Polizeigewalt beschäftigen, werden voraussichtlich auch zu Fuß durch die Stadt ziehen. Je nach Lageentwicklung kommen auch der Polizeihubschrauber sowie eine ferngesteuerte Drohne zum Einsatz. Das Polizeipräsidium Stuttgart wird zusätzlich von Kräften der Landes- und der Bundespolizei sowie von Polizeireitern und Kommunikationsteams unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell