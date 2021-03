Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand

Stuttgart-Rot (ots)

Bei einem Brand in einer im Untergeschoss eines Firmengebäudes befindlichen Einzimmerwohnung an der Böckinger Straße, ist am Freitag (19.03.2021) um 21.20 Uhr ein Schaden von zirka 50.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch gelöscht. In den darüber befindlichen Firmenräumen hielt sich zum Zeitpunkt der Brandentdeckung noch der 59-jährige Eigentümer auf, der das Gebäude jedoch unverletzt verlassen konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

