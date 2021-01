Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Motorroller beim Abbiegen erfasst

BorkenBorken (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Freitag in Borken-Weseke bei einem Unfall erlitten. Ein 62-jähriger Autofahrer wollte gegen 06.50 Uhr vom Sibbinghook nach rechts auf die bevorrechtigte B70 einbiegen. Der Borkener übersah dabei das von links kommende Zweirad, mit dem der 18-Jährige auf der B70 in Richtung Borken unterwegs war. Es kam zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Borkener Rollerfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell