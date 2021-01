Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Cannabis an Bord

SüdlohnSüdlohn (ots)

Als die Polizei ihn anhielt, warf er schnell noch ein Tütchen mit Cannabis aus dem Wagen. Doch das sollte nichts nützen - die Beamten hatten den Vorgang bemerkt, als sie am Donnerstagabend auf der Winterswyker Straße in Südlohn-Oeding einen Wagen kontrollieren wollten. Bei dem Fahrer fand sich zudem eine weitere Tüte mit der Droge. Da sich bei ihm vor Ort kein Drogentest durchführen ließ, nahmen die Beamten ihn mit zur Polizeiwache in Borken. Dort entnahm ein Arzt dem 22-Jährigen eine Blutprobe, um einen möglichen Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, stellten die Drogen sicher und untersagten die Weiterfahrt.

