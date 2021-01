Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Marihuanageruch verrät "Kiffer"

VredenVreden (ots)

Vor den Augen der Polizei hat ein 21-Jähriger in Vreden Drogen konsumiert. Es war zu spät, als er die Beamten erkannte und den Joint auf den Boden fallen ließ. Marihuanageruch hatte die Zivilkräfte am Mittwochabend auf den Mann aufmerksam werden lassen. Der "Kiffer" wurde neben seinem Auto zusammen mit einem ebenfalls 21-Jährigen auf einem Parkplatz an der Widukindstraße angetroffen. Im Fahrzeug befanden sich weitere Utensilien für den Konsum der verbotenen Substanz. Es folgte die Sicherstellung der Drogen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Führen von Kraftfahrzeugen untersagten die Beamten bis zur völligen Ausnüchterung.

