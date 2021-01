Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannter bedroht Frau

VredenVreden (ots)

"Geh' weiter, sonst knalle ich dich und deinen Hund ab" und "Lauf vor den Lkw, sonst erschieße ich dich", das waren die Worte eines Unbekannten, der am Donnerstagmorgen gegen 08.40 Uhr eine Frau in Vreden massiv bedrängte. Die 51-Jährige war mit ihrem Hund zu Fuß auf der Straße Up de Hacke unterwegs, als der Täter aufschloss und ihr folgte. Die Drohungen stieß er unentwegt weiter aus. Die Geschädigte lief über die Stadtlohner Straße in Richtung Innenstadt. Eine Radfahrerin erkannte die Situation und begleitete die 51-Jährige. Erst als die Bedrohte in Richtung Master Esch abbog, lief der Täter weiter in Richtung Innenstadt. Beschreibung des Unbekannten: circa 1,80 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Dreitagebart. Er trug eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Über der Jacke hing eine blaue Kapuze. Die Polizei bittet die Radfahrerin und weitere Zeugen, sich mit der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell