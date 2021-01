Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Raub auf LAGA-Gelände

GronauGronau (ots)

Zwei Männer hätten ihm von hinten auf den Kopf geschlagen und ein Handy geraubt, so lautete der Notruf eines 23-Jährigen, der die Polizei in Gronau in der Nacht zum Freitag erreichte. Nach Schilderung des Gronauers kam es zu der Tat, als er gegen 23.40 Uhr über das ehemalige LAGA-Gelände von der Fabrikstraße gekommen und Richtung Dinkelstraße gelaufen sei. Entwendet hätten die Unbekannten ein Smartphone, ein Gerät vom Typ Samsung A20. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

