Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Georgischer Führerschein reichte nicht

StadtlohnStadtlohn (ots)

Ein Legdener hätte seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Der aus Georgien stammende Mann lebt seit über sechs Monaten in der Bundesrepublik Deutschland, so dass die Gültigkeit der Fahrerlaubnis aus dem Heimatland erloschen war. Polizeibeamte hatten den Autofahrer in der Nacht zum Donnertag auf der Burgstraße in Stadtlohn angehalten. Strafanzeigen für den Fahrzeugführer sowie für die Halterin sind nun die Folge. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

