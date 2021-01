Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher scheitert

RhedeRhede (ots)

In ein Wohnhaus eindringen wollte ein Unbekannter am Donnerstag in Rhede. Der Täter machte sich jedoch erfolglos an der Eingangstür zu schaffen. Das Geschehen spielte sich zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr in der Straße Finkengarten ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

