Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall nicht bemerkt und weitergefahren

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, K 522 Salzderhelden - Rittierode, Donnerstag, 06.08.20, 14.45 Uhr

EINBECK (schw) - Am Donnerstag, 06.08.20, 14:45 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr der der K 522, zwischen den Ortschaften Salzderhelden und Rittierode, zu einem Unfall zwischen einem Straßenreinigungsfahrzeug und einem Pkw. Ein 41-jährige Kraftfahrzezgführer aus Höxter befuhr mit seiner Straßenreinigungsmaschine die K 522 von Salzderhelden in Richtung Rittierode. Zeitgleich befuhr ein 75-jähriger Einbecker mit seinem Pkw, Daimler die K 522 in die entgegengesetzte Richtung. Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstandes im Begegnungsverkehr kam es zu einer Berührung der beiden Kraftfahrzeuge. Vermutlich aufgrund der Größe des Straßenreinigungsfahrzeuges bemerkte der 41-jährige den Zusammenstoß nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er konnte jedoch kurze Zeit später durch den Unfallgegner angehalten und über den Vorfall in Kenntnis gesetzt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1250,-EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell