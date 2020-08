Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Containerinhalt fängt Feuer

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bentieröder Ring, Mittwoch, 05.08.20, 12.40 Uhr EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 05.08.20, 12.40 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Inhalt eines Abfallcontainers auf dem Gelände eines im Bentieröder Ring ansässigen Handwerkerbetriebes in Brand. Gegen 12.45 Uhr wurde die Feuerwehrleitstelle über den Brand in Kenntnis gesetzt. Kurze Zeit später waren Mitglieder der Ortsfeuerwehren Kreiensen, Billerbeck und Bentierode vor Ort und löschten den entflammten Inhalt, des Containers, der hauptsächlich aus Kartonresten bestand. Durch das Umsichtige Vorgehen der Mitarbeiter des Handwerksbetriebes, die den Container von einer angrenzenden Hecke auf die Mitte des Betriebsgeländes verbrachten, konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Grundstück verhindert werden. Ein Schaden ist durch den Brand an dem Container laut Eigentümer nicht entstanden.

