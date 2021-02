Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Autodiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Der Polizei Ludwigshafen wurden vier Jugendliche gemeldet, die vermutlich ein Auto in der Bgm.-Kutterer-Straße stehlen wollten. Die Jugendlichen wurden von dem Autobesitzer angesprochen, als er sie in seinem Auto festgestellt hatte. Die Jugendlichen sind dann zu Fuß geflüchtet. In dem Auto konnten Hinweise darauf gefunden werden, dass versucht wurde dieses kurzzuschließen. Bei der sofort durchgeführten Fahndung konnten drei Jugendliche und ein Heranwachsender (14 - 18 Jahre alt), bei denen es sich aufgrund der Personenbeschreibung um die Tatverdächtigen handeln dürfte, in der Nähe kontrolliert werden. Gegen die Jugendlichen und den Heranwachsende wird nun wegen des Verdachtes des versuchten Autodiebstahls ermittelt.

