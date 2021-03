Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 90.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (20.03.2021) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 47-jähriger Mann befuhr gegen 16.35 Uhr mit einem BMW M5 die Altenburger Steige in Fahrtrichtung Hallschlag. Er driftete laut Zeugenaussagen zunächst durch eine Kurve, bevor er die Kontrolle über den Sportwagen verlor und gegen eine rechtsseitige Wand prallte. Er machte keine Verletzungen geltend, obwohl sämtliche Airbags im Fahrzeug ausgelöst hatten. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

