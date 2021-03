Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Einbruchsversuch

Durmersheim (ots)

In der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 15 Uhr versuchten bislang Unbekannte am Sonntag in eine Wohnung in der Straße "Im Grund" einzusteigen. Der Versuch, gewaltsam in die Wohnräume zu gelangen, scheiterte jedoch. So entstand zwar ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro, jedoch wurde nichts aus der Wohnung entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun wegen des versuchten Wohnungseinbruchs und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-120 entgegen. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell