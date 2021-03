Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Einbruch in Gartenhütte, Hinweise erbeten

Kappel-Grafenhausen (ots)

Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag in eine Kleingartenanlage in der Löwenstraße. Die Langfinger verschafften sich vermutlich Zutritt zu dem Flurstück indem sie einen Maschendrahtzaun durchtrennten und gewaltsam die Türen zweier Gartenhütten öffneten. Dort wurde eine Pflugmaschine für mehrere hundert Euro entwendet. Zeugenhinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 entgegen genommen.

/ph

