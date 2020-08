Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei Personen mit Messer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte/-Ost (ots)

Nach intensiver Fahndung mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Aalen haben Polizeibeamte am Sonntag (23.08.2020) einen 22-Jährigen festgenommen, der in der Nacht zuvor an der Ecke Gymnasium-/Hospitalstraße zwei Personen mit einem Messer verletzt haben soll. Der Tatverdächtige konnte gegen 20.40 Uhr in einem Hotel in Stuttgart-Ost lokalisiert und festgenommen werden. Erste Ermittlungen deuten auf einen familiären Hintergrund der Tat hin. Der 22-jährige griechische Staatsangehörige wird am Montag (24.08.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

