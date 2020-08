Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (23.08.2020) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, vor zwei 20 Jahre alten Frauen onaniert zu haben. Die beiden Frauen waren gegen 03.20 Uhr in der S-Bahn zwischen Schorndorf und Bad Cannstatt unterwegs. Als der 27-jährige sich zu ihnen setzte, öffnete er seine Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Nachdem eine der beiden Frauen an der Haltstelle Bad Cannstatt ausstieg, folgte ihr der Mann. Alarmierte Beamte konnten den Tatverdächtigen noch im Bereich des Bahnsteiges festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell