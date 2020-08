Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter verhinderte am Samstag (22.08.2020) die weitere Ausführung eines Einbruchs in ein Ladengeschäft an der Bahnhofstraße. Der Polizeikommissar war um 03.50 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Heimweg, als er sah, wie ein bislang unbekannter Mann zuerst mit einem Stuhl die Schaufensterscheibe einschlug und dann versuchte, diese aus dem Rahmen zu ziehen. Offenbar um sich vor Verletzungen zu schützen, hatte der Unbekannte beide Hände mit Stofftüchern umwickelt. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er in Richtung des Parkhauses an der Eisenbahnstraße. Der Beamte nahm sofort zu Fuß die Verfolgung auf, verlor den Täter aber kurze Zeit später aus den Augen. Die anschließende Fahndung nach dem dunkelhaarigen und zirka 170 bis 180 Zentimeter großen Mann, der ein weißes T-Shirt und eine weiße Basecap trug, verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

