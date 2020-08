Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsrowdy unterwegs - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 39-jähriger Mann sorgte am frühen Samstagmorgen (22.08.2020) gegen 02.00 Uhr im Bereich der unteren Königstraße für mehrere gefährliche Situationen. Der Mann befuhr mit seinem Motorroller die Fußgängerzone der Königstraße in Richtung Hauptbahnhof, als ihn auf Höhe der Bolzstraße Polizeibeamte bemerkten und die Verfolgung aufnahmen. Der Rollerfahrer, der keinen Helm trug, befuhr die Königstraße mit ca. 40 km/h, obwohl diese stark von Fußgängern frequentiert war. Als er den hinter ihm mit Blaulicht und Anhalteaufforderungen fahrenden Streifenwagen bemerkte, bog er nach links in die Thouretstraße ab und beschleunigte sein Gefährt auf dem Gehweg stark, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Seine Flucht führte weiter über den Gehweg nach rechts in die Lautenschlagerstraße, wo zumindest drei Fußgänger zur Seite springen mussten, um einen Zusammenprall zu verhindern. Anschließend bog er, weiterhin auf dem Gehweg fahrend, nach rechts in die Kronenstraße ab. Auch hier mussten zwei Passanten zur Seite springen, um von dem Rowdy nicht erfasst zu werden. Seine Fahrt führte weiter in die Stephanpassage, wo ihn die Polizeibeamten nun zu Fuß weiterverfolgten. Am Ende der Passage verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Damit nicht genug, rappelte sich der leicht verletzte 39-Jährige auf und rannte nun in Richtung Arnulf-Klett-Platz weiter. Letztendlich konnte der Mann auf Höhe des Hotels "Steigenberger Graf Zeppelin" gestellt und festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Rollerfahrer vermutlich unter Drogeneinfluss, zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Durchführung einer Blutentnahme, der Beschlagnahme des Rollerschlüssels und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Zeugen und Geschädigte dieser Fahrt werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell