Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Personen mit Messer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einer Auseinandersetzung an der Ecke Gymnasium-/Hospitalstraße am Samstagabend (22.08.2020) hat offenbar ein 22-Jähriger mit einem Messer seine 23-jährige Frau und deren 19-jährigen Bekannten angegriffen und verletzt. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Gegen 23.00 Uhr bemerkten mehrere Personen den Streit und verständigten die Polizei. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es zwischen dem getrennt lebenden Paar zum Streit, in dessen Verlauf der 22-Jährige mutmaßlich auf seine Frau einstach. Als der 19-Jährige dem Opfer zur Hilfe kam, wurde auch er mit dem Messer angegriffen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Hospitalviertel. Intensive Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die beiden Opfer erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189905778.

