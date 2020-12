Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Bebra - Am 02.12.20, gegen 19.55 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Opel-Corsa die Bahnhofstraße aus Richtung Röse-Kreisel kommend in Richtung Gilfershäuser Straße. In Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus Richtung Innenstadt und bog nach rechts in die Bahnhofstraße in Richtung Röse-Kreisel ab. Hierbei missachtete der unbekannte Fahrer das Rechtsfahrgebot, indem er die linke Abbiegespur bzw. die Gegenfahrspur zum Abbiegen nutzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr der Corsa-Fahrer nach rechts in die Schutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

