Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Vorfahrt missachtet

Schwere Verletzungen erlitt am Montag ein Radfahrer in Beimerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Opel in der Ulmer Straße. Sie kam aus Richtung Bernstadt. An einer Kreuzung bog sie in Richtung Ulm-Jungingen ab. Ein 30-jähriger Fahrradfahrer kam entgegen. Den übersah die Autofahrerin. Der Radler konnte nicht mehr bremsen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

