Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Büroräume - Einbruch in Schneiderei - Einbruch in Wohnhaus - Einbruch in Jagdhütte - Auto gestohlen

FuldaFulda (ots)

Einbruch in Büroräume

Flieden - In der Nacht auf Donnerstag (03.12.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Am Kautzgrund" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Arbeitsräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen etwa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schneiderei

Fulda - Am Mittwochmorgen (02.12.) wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten in eine Schneiderei in der Straße "Peterstor" einzubrechen. Die Hebelversuche an der Eingangstür scheiterten, verursachten jedoch 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Großenlüder - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag (03.12.) in ein Wohnhaus in der Straße "Bäckerecke" einzubrechen. Die Hebelversuche an verschiedenen Zugangstüren blieben ohne Erfolg. Die Täter hinterließen einen dreistelligen Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jagdhütte

Neuhof/Hattenhof - Zwischen Montagmittag (30.11.) und Donnerstagnachmittag (03.12.) brachen Unbekannte in eine Jagdhütte am Waldrand in der Nähe der Neuhofer Straße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und stahlen mehrere Jagdwaffen und Munition aus einem Waffentresor. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto gestohlen

Fulda - Am Donnerstagabend (03.12.), gegen 19 Uhr, stahlen Unbekannte in der Sebastianstraße - Ecke Leipzigerstarße einen weißen Fiat 500 mit dem Kennzeichen FD-SG 2222. Das Auto stand auf dem Gehweg vor einer Pizzeria. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell