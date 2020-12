Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt - Einbruch in Werkstatt

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Auto beschädigt

Lauterbach - Zwischen Mittwochnacht (02.12.) und Donnerstagmittag (03.12.) traten Unbekannte in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 74, gegen die Stoßstange eines schwarzen BMWs SUV. Am Auto entstand dadurch ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstatt

Lautertal/Engelrod - Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (03.12.) in der Eichelhainer Straße in eine Werkstatt ein. Die Täter brachen das Zugangstor auf und stahlen einen nicht zugelassenen roten Opel Kadett, diverses Werkzeug und einen Würfeltresor. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Tresors geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

