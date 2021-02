POL-GS: Pressemitteilung vom 23.02.21

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung vom 23.02.21

Goslar (ots)

Sonstige Sachbeschädigung

In der Zeit v. 08.02.21, 00.00h bis zum 22.02.21, 14.30h zerschneiden bislang unbekannte Täter in Hahausen, Hütteweg eine Folie eines Sichtschutzzaunes an mehreren Stellen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Sonstige Urkundenfälschung

Am 23.02.21, 02.30h, wird während einer Streifenfahrt von den eingesetzten Beamten in Seesen, Am Schulplatz, ein parkender Pkw festgestellt. Der Pkw befand sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Polizeiliche Ermittlungen ergaben Hinweise auf den Täter. Die Kennzeichen wurden durch die eingesetzten Beamten sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am 22.02.21, 13.10h, befuhr ein 50jähriger Pkw-Fahrer aus Erfurt die B 242 von Seesen in Richtung Osterode. Auf der Abfahrt Münchehof übersieht er die an einem Stopp-Schild haltende 47jährige Pkw-Fahrerin aus Osterode. Es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden von jeweils 1500,- Euro.

