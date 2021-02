Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Am Wochenende, vermutlich in der Nacht zu Samstag, d. 20.02.2021, wurde in Clausthal, Adolph-Roemer-Straße, vor der Tourist-Info ein Blumenkübel beschädigt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, Hinweise bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323 94110-0.

Verkehrsunfall aufgrund von Glätte

Trotz der tagsüber herrschenden frühlingshaften Temperaturen kann es morgens noch auf den Straßen glatt sein. Dies wurde auch am heutigen Morgen, 06.45 Uhr, einem Pkw-Fahrer zum Verhängnis. Er war auf der B 242 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Seesen unterwegs. Beim Durchfahren der Linkskurve am Abzweig L 515 nach Wildemann kam sein Pkw auf glatter Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit Schnee- und Einbergen am Fahrbahnrand. Am Pkw entstand Sachschaden in geschätzer Höhe von 1000 Euro. /Krz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell