Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Umweltverschmutzung

ObernkirchenObernkirchen (ots)

(ma)

Im Wald an der Kreisstraße 76 in Obernkirchen, die zum Bückeberg bzw. dem dortigen JBF-Zentrum führt, ist am Samstag durch einen Hinweisgeber in Höhe der Ortsbezeichnung "Wierser Tor" illegal entsorgter Müll entdeckt worden.

Bei den abgelagerten Gegenständen handelt es sich um Büro-, Freizeit- und Werkstattbedarf.

Unter anderem wurde neben einer Mikrowelle, einem Laptop, einem Akkuschrauber auch ein geschlossenes blaues Metallfass des Herstellers BASF, Aufschrift Lutropur LMM, mit wahrscheinlich Restinhalten eines Industriereinigers aufgefunden.

Die Polizei ermittelt wegen des Tatverdachts einer Umweltstraftat.

Hinweise zu den abgelagerten Gegenständen nimmt die Polizei Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell