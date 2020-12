Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Nenndorf / LauenauBad Nenndorf / Lauenau (ots)

(OBE)In der Nacht auf Sonntag, den 20.12.2020, wurden entlang der Lauenauer Straße L439 zwischen den Ortschaften Lauenau und Pohle, in der Straße "In der Masch" beginnend bis zur Straße "Zur Wischmühle", diverse Leitpfosten aus dem Boden gerissen und auf die angrenzenden Äcker geworfen. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit entsteht durch das Entfernen der Verkehrsleitpfosten und der ebenfalls tatbetroffenen vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen eine erhebliche Gefährlichkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Personen, welche Angaben zum vorliegenden Sachverhalt machen können, werden daher gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell