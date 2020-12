Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch mit Fahrzeugdiebstahl

ObernkirchenObernkirchen (ots)

Von Mittwoch bis Freitag sind vermutlich mehrere Täter in ein Wohnhaus auf dem Bückeberg in Obernkirchen eingebrochen.

Das betroffene Wohnhaus grenzt an das dortige JBF-Zentrum an, wobei heute Morgen die Straftat bemerkt wurde. In dem benannten Tatzeitraum waren die Hausbewohner nicht anwesend.

Nachdem die Einbrecher in ein Nebentrakt des Wohnhauses eingedrungen waren, durchbrachen sie mit bislang unbekanntem Werkzeug eine Rigipswand, um in einen Büroraum des Haupthauses zu gelangen.

Ob Wertgegenstände aus dem Büroraum bzw. den anderen Räumen entwendet wurden, ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

Gestohlen wurde ein schwarzer Daimler Benz Van, Typ V 250, mit Rintelner Zulassungskennzeichen, der unter dem Carport des Hauses stand und von den Tätern mit Originalschlüsseln geführt wird.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg bittet um Zeugenhinweise, die telefonisch unter der Tel.-Nr.: 05722-95930, entgegengenommen werden.

