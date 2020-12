Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht

RintelnRinteln (ots)

(svk) Am 17.12.2020 ist es am Rintelner Kirchplatz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren einen im Außenbereich aufgestellten Sonnenschirm des am Unfallort befindlichen Restaurants. Der Unfall hat sich nach ersten Erkenntnissen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr ereignet. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden bzw. die Art seiner Beteiligung zu melden. Die Polizei Rinteln bittet daher mögliche Zeugen des Geschehens, sich telefonisch auf der Dienststelle unter 05751/9545-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell