Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Zebrastreifen nicht genutzt - Eine Schwerverletzte

Lippstadt (ots)

Eine 84-jährige Fußgängerin aus Witten wollte am Mittwoch (2.September), gegen 11.05 Uhr, die Brauckstraße, circa 20 Meter vor einem Zebrastreifen, im Kurvenbereich mit ihrem Rollator überqueren. Dies erkannte ein 70-jähriger Autofahrer aus Lippstadt, der die Brauckstraße in Richtung Quellenstraße befuhr, zu spät und kollidierte mit der 84-Jährigen. Durch den Sturz verletzte sich die Frau, so dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär verblieb. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell