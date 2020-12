Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Falschfahrer auf B6

NienburgNienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Ein Falschfahrer wurde der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am 20.12.2020 gegen 01.20 Uhr gemeldet. Das Fahrzeug wurde in Fahrtrichtung Bremen auf der Fahrbahn Richtung Hannover zwischen den Abzweigungen West und Oyle gesichtet und durch einen Verkehrsteilnehmer bekanntgegeben. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte kurze Zeit später zu dem PKW auf der B6 in Höhe des dortigen Kalksandsteinwerks aufschließen und den Fahrzeugführer mittels Anhaltesignals stoppen. Sofort fiel den eingesetzten Beamten auf, dass der 31-jährige Mann aus dem Landkreis Nienburg erheblich alkoholisiert war, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille Atemalkoholkonzentration. Der Fahrzeugführer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe in die Helios-Klinik verbracht, der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Fahrbahn der B6 entfernt und zum Abschlepphof verbracht. Nach ersten Erkenntnissen war eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch die "Falschfahrt" nicht gegeben.

