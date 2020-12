Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannter Mann schlägt Kind beim Spielen

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(pBe) Bereits am vergangenen Montag, den 14.12.20 gegen 14.00 Uhr kam es zu einem Zwischenfall auf dem Schulhof der Berlinschule an der Schillerstraße. Drei Jungen im Alter von 11, 12 und 13 Jahren spielten dort Fußball, als ein ihnen unbekannter junger Mann auf das Gelände kam, den Kindern ohne erkennbaren Grund den Ball wegnahm, ihn zerstörte und auf die Straße schoss. Zwischen dem Älteren und dem 13-jährigen kam es daraufhin zu einem Wortgefecht, in Folge dessen es zu gegenseitigen Beleidigungen kam und der Mann dem Kind eine kräftige und deutlich sichtbare Ohrfeige versetzte.Unter weiteren Beschimpfungen und Drohungen verließ er danach den Schulhof in Richtung Wiesenstraße.Er wird beschrieben als ca. 175 cm groß, zwischen 15 und 20 Jahren alt, schlanke Statur, bekleidet mit grauer Jacke, schwarzer Hose und dunklen Sneakern der Marke NIKE.Der Mann hatte schwarze schulterlange lockige Haare und einen schwarzen Vollbart; ggf. auch Dreitagebart.Er sprach deutsch mit südländischem Akzent. Ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise zu Tat oder Täter, sowie zu ähnlich gelagerten Fällen oder Beobachtungen, die eventuell noch nicht angezeigt worden sind. Die Dienststelle in Bad Nenndorf ist zu erreichen unter Telefonnummer 05723/94610

