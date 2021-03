Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neunjähriger geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Zwei derzeit noch unbekannte Kinder haben am späten Sonntagnachmittag (21.03.2021) an der Uhlbergstraße einen Neunjährigen geschlagen und verletzt. Die Unbekannten sprachen den Jungen gegen 17.00 Uhr an, verwickelten ihn zunächst in ein Gespräch, ehe sie gemeinsam auf ihn einschlugen. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Wagenburgstraße. Der Neunjährige erlitt durch die Schläge Verletzungen. Bei den Kindern soll es sich um zirka zehn Jahre alte Jungen gehandelt haben. Beide waren dunkel gekleidet. Einer der beiden trug eine rote Jacke. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

