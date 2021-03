Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Nord (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (19.03.2021 bis 21.03.2021) in eine Wohnung an der Janningsstraße eingebrochen. An der Sarweystraße scheiterten sie offenbar mit mehreren Einbruchsversuchen. Die Unbekannten hebelten in der Nacht zum Sonntag (21.03.2021) zwischen 18.00 Uhr und 14.30 Uhr die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Janningsstraße auf und durchsuchten die Wohnung. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Sarweystraße versuchten die Unbekannten am Freitagmittag (21.03.2021) zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr, mehrere Hauseingangstüren von Mehrfamilienhäusern aufzubrechen, wobei sie mutmaßlich scheiterten. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. Die Täter entkamen jeweils unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell