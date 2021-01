Polizei Dortmund

POL-DO: Illegal Geld abgehoben: Polizei fahndet mit Fotos nach unbekanntem Mann

Dortmund (ots)

Die Polizei fahndet nach einem derzeit unbekannten Mann, der im Juli und August 2020 an drei Geldautomaten einer Bank in Dortmund illegal Bargeld abheben konnte. Für die Fahndung ordnete das Amtsgericht Dortmund die Veröffentlichung von Fotos an.

Die Dortmunder Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität des auf den Fotos abgebildetem Mann machen? Wer kennt den Aufenthaltsort des gesuchten Mannes?

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

