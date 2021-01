Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsdurchsuchung nach Hinweisen auf Drogenhandel in Bodelschwingh

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0080

Zivilbeamte der Dortmunder Polizei haben am Montag (25.1.) im Stadtteil Bodelschwingh eine Wohnung durchsucht und einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen.

Nach Bürgerhinweisen auf einen möglichen Drogenhandel in der Haberlandstraße waren die Zivilkräfte in den Nachmittagsstunden dort unterwegs. Ihren Fokus richteten sie dabei auf ein zuvor genanntes Wohnhaus. Kurz nacheinander - ab etwa 15.30 Uhr - gingen zwei junge Männer jeweils hinein und verließen das Haus wenig später wieder. Bei den Kontrollen der beiden Dortmunder (17, 22) fanden die Beamten geringe Mengen an augenscheinlichen Betäubungsmitteln (Cannabis). Die Polizisten stellten diese sicher und fertigten im weiteren Verlauf entsprechende Strafanzeigen.

Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss führte der Weg der Polizeibeamten nun in die Wohnung. Dort fanden sie eine nicht geringe Menge an Drogen (offensichtlich Cannabis), Material zum Abwiegen und Verpacken sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Sie stellten die Gegenstände sicher und nahmen den 25-jährigen Wohnungsinhaber mit zur Polizeiwache. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie der Abgabe an Minderjährige erwartet ihn ein Strafverfahren.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell