Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (20.03.2021) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße ein Parfum gestohlen zu haben. Ein 44-jähriger Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 11.35 Uhr das Parfum im Wert von knapp 70 Euro aus der Auslage nahm und in seine präparierte Umhängetasche steckte. Als er den Kassenbereich passiert hatte, sprach ihn der Detektiv an, hielt ihn fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Die Beamten führten den algerischen Tatverdächtigen mit Antrag auf Erlass eines Haftbefehls am Sonntag (21.03.2021) einem zuständigen Richter vor, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

