Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 29-Jähriger verletzt Polizeibeamte - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (20.03.2021) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Besitz von Rauschgift gewesen zu sein. Gegen die Kontrolle und die Festnahme wehrte sich der Mann massiv. Die beiden 28 und 59 Jahre alten Beamten befanden sich gegen 13.40 Uhr auf Fußstreife, als ihnen an der Straße Auf der Steig ein Mann auffiel, der beim Erblicken der Polizisten schlagartig seine Richtung änderte. Die Beamten holten den Mann ein und bemerkten bei der Kontrolle Marihuanageruch. Als sie ihm die Notwendigkeit einer Durchsuchung erläuterten, schubste der Tatverdächtige den 59-jährigen Beamten und versuchte zu flüchten. Seinem 28-jährigen Kollegen gelang es, den Mann festzuhalten. Gegen die Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige massiv. Er schlug um sich, verletzte dabei die Beamten und ließ sich kaum beruhigen. Erst als offenbar die Ausdauer des 29-Jährigen nachließ, gelang es den Polizisten, den Mann bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte am Boden festzuhalten. Während seiner Festnahme hatte der Tatverdächtige zwei Gegenstände weggeworfen. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um zwei Plomben mit mutmaßlichem Kokain gehandelt hatte. Eine weitere Kokain-Plombe sowie ein Springmesser fanden die Beamten bei einer späteren Durchsuchung auf der Dienststelle. Der irakische, mutmaßlich wohnsitzlose Tatverdächtige wurde im Laufe des Sonntags (21.03.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

