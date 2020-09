Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt- Verkehrsunfall/ PKW prallt gegen Baum

Rheurdt-Kengen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag (14. September 2020) gegen 08 Uhr auf der B 510, Niederend. Eine 33 Jahre alte Frau aus Kamp-Lintfort fuhr in ihrer A-Klasse die B 510 in Richtung Rheurdt, als sie aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Das Auto schleuderte weiter und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Die 33-jährige Fahrerin verletzte sich schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (as)

