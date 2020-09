Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus PKW/ Täter schlägt Scheibe ein

Kleve (ots)

Ein unbekannter Täter schlug an einem geparkten Volvo V70 zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag (14. September 2020), 13.15 Uhr, das hintere rechte Fenster ein. Der Volvo parkte auf einem großen Parkplatz am Schloßberg. Der Unbekannte entwendete vermutlich eine blaue Aktentasche aus dem Kofferraum und flüchtete unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

