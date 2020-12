Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kradfahrer rutscht beim Abbiegen weg

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich der 17 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrads am Freitag bei einem Unfall in Bocholt zugezogen. Der Jugendliche wollte gegen 08.00 Uhr aus Richtung Stadtmitte kommend von der Schwanenstraße nach rechts auf den Westring abbiegen. Der Isselburger hielt bei Rotlicht an der Ampel und fuhr los, als das Lichtsignal auf Grün umsprang. Nach ersten Erkenntnissen ist ihm beim Anfahren in der Kurve das Hinterrad weggerutscht. Der Fahrer stürzte mit seinem Motorrad auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell