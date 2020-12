POL-BOR: Vreden - Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Frau bestohlen

Kreispolizeibehörde Borken

Geldscheine aus einem Portemonnaie gestohlen hat ein Unbekannter einer Frau mit Gehbehinderung in Vreden. Gegen 11.20 Uhr hatte der dreiste Dieb die 68-Jährige auf der Krumme-Jacken-Straße angesprochen. Er wollte Kleingeld gewechselt haben, um telefonieren zu können, hatte der Täter gesagt. Als die Vredenerin hilfsbereit ihre Geldbörse öffnete, entnahm der Dieb, von in der Hand gehaltenen Papieren vor Blicken geschützt, das Geld. Nach der Tat flüchtete der Mann über die Schlupstraße in Richtung Königstraße. Beschreibung des Unbekannten: circa 30 bis 35 Jahre, zwischen 175 und 185 cm groß, schlanke Statur, gepflegte Erscheinung - bekleidet mit einem blauen Pullover. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

