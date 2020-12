Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Schule

GronauGronau (ots)

Ein Fenster eines Hausmeister- und Technikraums haben Unbekannte in Gronau aufgebrochen. Ob die Einbrecher in das Schulgebäude an der Laubstiege gelangten, ist derzeit unklar. Zu der Tat kam es am Donnerstagabend um 21.53 Uhr. Zu dieser Zeit ging der Einbruchalarm bei der Polizei ein. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

