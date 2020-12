Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Vandalismus im Waldgebiet

RhedeRhede (ots)

Mutwillig beschädigt haben unbekannte Täter in Rhede mehrere touristische Hinweistafeln und Abfalleimer. Abgespielt hat sich das Geschehen am zurückliegenden Wochenende im Waldgebiet "Winkelhauser Berge" am Ravenweg. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

