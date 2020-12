Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - E-Mountainbike entwendet

BorkenBorken (ots)

Auf ein Elektrofahrrad hatten es Diebe in Borken-Weseke abgesehen. Die Täter entwendeten in der Nacht zum vergangenen Montag ein E-Mountainbike, das in einem Carport an der Pfarrer-Beermann-Straße gestanden hatte. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Modell der Marke Fischer, Typ Proline EM 1726. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

