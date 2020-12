Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrerlaubnis Fehlanzeige

BorkenBorken (ots)

Ohne Führerschein saß am Donnerstag ein Autofahrer in Borken hinter dem Steuer. Das zieht Konsequenzen für den 32-Jährigen nach sich - in Form einer Strafanzeige. Polizeibeamte hatten den Borkener kontrolliert, als er gegen 12.30 Uhr die Hawerkämpe befuhr. Auf eine Weiterfahrt musste der Mann verzichten. Die Halterin des Fahrzeugs erwartet eine gesonderte Strafanzeige.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell