Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Verletzten In der Ratelbecke

WetterWetter (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Fuß-und Radweg in der Ratelbecke in Wetter zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer, bei dem zwei Fahrerinnen verletzt wurden. Eine 58-jährige Wetteranerin war mit ihrem Pedelec in Richtung Am Pallast unterwegs. Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die hinter ihr fahrende 52-jährige Wetteranerin schaffte es nicht mehr rechtzeitig mit ihrem Zweirad zu bremsen und fuhr mit ihrem Pedelec in die am Boden liegende Frau. Auch die 52-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die 58-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

